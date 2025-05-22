Ферстаппен пропустив прем'єру фільму про Формулу-1 заради стріму під відомим псевдонімом

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен знайшов поважну причину, щоб не відвідати разом з колегами прем'єру фільму про Формулу-1.

Про це повідомляє Motorsport.

Фільм "Формула-1" вийде в міжнародний прокат 25 червня. Режисером фільму є Джозеф Косінскі, а продюсерами – Джеррі Брукгаймер, Бред Пітт та семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

Вчора, 21 травня, напередодні старту етапу в Монако практично всі гонщики та керівники команд серії відвідали прем'єру стрічки.

Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1 Формула-1

Проте цей захід пропустили два пілоти: Макс Ферстаппен та Естебан Окон. І якщо причина відсутності француза невідома, то у випадку з нідерландцем усе зрозуміло.

Поки всі інші дивилися фільм, Ферстаппен проводив стрім на Twitch під ніком "@FranzHermann69", на якому він брав участь у гонці, використовуючи нове рожеве кермо.

Зазначимо, що чотириразовий чемпіон не просто так обрав такий нікнейм. Саме з таким псевдонімом Макс брав участь у тестах на Нюрбургринзі за кермом машини Феррарі 296 GT3.

Під час вікенду в Імолі 27-річний гонщик підтвердив, що примудрився побити рекорд кола німецького треку для машин класу GT3.