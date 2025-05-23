Пілота Формули-1 покарали втратою 10 позицій на старті Гран-прі Монако

Пілот Хаас Олівер Берман отримав штраф у вигляді втрати десяти позицій на старті Гран-прі Монако.

Про це повідомляє ФІА.

20-річний британець був покараний за те, що він порушив правила під час дії червоних прапорів у другій практиці.

Сесія була зупинена через аварію за участю Оскара Піастрі, який розбив свій болід. Проте Берман, незважаючи на червоні прапори, обігнав на трасі Карлоса Сайнса з Вільямс.

Після того, як Берман і представник команди Хаас відвідали стюардів, і було проаналізовано різні відеозаписи та дані, суддівська колегія дійшла висновку, що гонщик має отримати суттєве покарання.

Таким чином, Олівер Берман втратить одразу десять стартових місць у гонці в Монте-Карло, яка відбудеться у неділю, 25 травня. Олі також отримав два штрафні бали до своєї суперліцензії (тепер він має чотири з дванадцяти балів).

Нагадаємо, що Олівер Берман був не першим пілотом, якого покарали втратою позицій на старті Гран-прі Монако.

Раніше Ленс Стролл отримав штраф за аварію з Шарлем Леклером під час першої практики.