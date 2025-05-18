Переможний ювілей Ред Булл, шаленство у гонці та невезучий Алонсо: підсумки етапу Формули-1 в Імолі

Коли здавалося, що наступні три дні не подарують нічого особливого, Імола вирішила нас здивувати, видавши вогняну гонку. Навряд чи хтось може зізнатися, що йому було нудно слідкувати за подіями, які відбувалися на автодромі Енцо та Діно Феррарі.

Автору цього матеріалу точно було цікаво, за що велике спасибі командам, гонщикам і ненадійності двох болідів. Але варто визнати, що й до самого Гран-прі було вдосталь подій, про що й хотілося б розповісти.

Хаос типова ситуація в Альпін

Почати варто було б із того, що сталося практично одразу після попереднього етапу. У відставку з посади керівника Альпін був відправлений Олівер Оукс. На його місце призначили Флавіо Бріаторе, але тимчасово – у скандальновідомого італійця немає ліцензії від Формули-1 на цю посаду. Є в Альпін така традиція, змінювати керівників щороку...

BREAKING: Oliver Oakes has resigned from his position as Team Principal at Alpine with immediate effect



Flavio Briatore, Executive Advisor, will continue in this role and also cover duties previously performed by Oakes at the team#F1 pic.twitter.com/vB7AjclfV3 — Formula 1 (@F1) May 6, 2025

Але й на цьому французи не зупинилися. Скільки б керівники Альпін не намагалися все це приховати, скільки б вони не відмовлялися від повідомлень, але сталося те, про що говорили вже дууууже довго: Джек Дуен втратив своє місце за кермом боліда, яке передали резервісту Франко Колапінто.

BREAKING: Franco Colapinto to race at least the next five races for Alpine in place of Jack Doohan#F1 pic.twitter.com/HLarDPmYP8 — Formula 1 (@F1) May 7, 2025

Причому спочатку Бріаторе заявив, що аргентинець матиме приблизно п'ять гонок, щоб продемонструвати свої таланти, після чого швидко перевзувся та заявив, що ніколи не говорив про часові рамки. Ну так, ну так.

Ви думали, що це точно все? А ось і ні, в гру знову вступив Оукс, а точніше його брат Вільям, якого через кілька днів заарештували в Англії з величезною сумою грошей на руках. Був інсайд, що саме з цієї причини Олівер більше не керує командою.

Варто зазначити, що з 2011 року Олівер Оукс тісно співпрацював з Микитою Мазепіним і його батьком Дмитром. Як би сказав Фернандо Алонсо: "Карма!".

"Передсмертні" конвульсії президента ФІА?

Наприкінці цього року мають відбутися вибори нового президента Міжнародної автомобільної федерації. І тривалий час у Мохаммеда Бен Сулаєма, який обіймає цю посаду з грудня 2021 року, не було жодного конкурента.

Так було донедавна, доки на горизонті не з'явився потенційний рятівник(?) усіх нинішніх гонщиків. Знайомтеся: Карлос Сайнс-старший, дворазовий чемпіон світу з ралі та чотириразовий переможець ралі "Дакар", а також переможець Перегонів Чемпіонів-1997. А ще батько пілота Вільямс Карлоса Сайнса-молодшого.

Кумедно, що сам 63-річний іспанець навіть не збирався брати участь у всьому цьому. Але обстановка всередині автоспортивного світу змусила деяких людей запропонувати йому такий варіант.

На тлі можливої поразки (у нього просто жахливий рейтинг серед більшості в автоспорті) Сулаєм вирішив трохи послабити хватку Спортивним кодексом, змінивши деякі пункти на користь ослаблення покарання. Плюс нинішній президент намагається задобрити Льюїса Гамільтона та його фан-базу, надавши батькові семиразового чемпіона посаду у федерації.

Але Сулаєм не був би собою, якби не одне "але". Паралельно з цим він планує буквально узурпувати владу у ФІА. Мохаммед хоче дозволити собі накладати вето на участь інших кандидатів у президентських перегонах. Завжди можна переписати Конституцію під себе, світова практика це лише доводить...

Гаслі проти фауни

Пухнасті й не дуже гості, які вискакують на трасу – явище досить-таки звичайне. Подібними моментами можуть похвалитися деякі знамениті автодроми.

На жаль, зважаючи на швидкості болідів та хаотичні рухи цих самих гостей, часом усе це призводить до втрат. Саме так сталося під час першої практики, коли П'єр Гаслі збив зайця.

Gasly ran over a rabbit in FP1pic.twitter.com/9Lputsfehg — Holiness (@F1BigData) May 16, 2025

Аварійна квалі

У світі є три стабільні речі: смерть, податки та прокляття другого боліда Ред Булл.

Юкі Цунода проводив свій п'ятий етап за кермом RB21. І поки що не можна сказати, що він досить добре його освоїв. Проблема з розумінням усіх аспектів машини призвела до аварії в першому сегменті кваліфікації.

До слова, дякуємо "хейло" за ще одного пілота, який не постраждав.

Grateful to see Yuki Tsunoda walk away from this enormous shunt in Q1#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hsviPlI66P — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Якщо опустити ще дві невеликі аварії в практиках, які не були небезпечними, не можна не відзначити інше зіткнення. Це Франко Колапінто у своїй першій кваліфікації після повернення додав механікам Альпін роботи на ніч. Не найкращий початок для аргентинця.

Colapinto didn’t move his hand from the steering while crashing, that’s highly irresponsible as it could have serious consequences. There are in so much pressure that they forget about ‘safety comes first’. pic.twitter.com/slsXcehqE8 — PeaCup: The Token of Champions! (@PeaCup2024) May 17, 2025

Франц Германн подарував Ред Булл свято

Етап в Імолі став для "биків" 400-м за всю історію виступу команди у Формулі-1. А тому вони хотіли відзначити цю подію перемогою. Благо Макс Ферстаппен зміг кваліфікуватися на гонку другим, позаду Оскара Піастрі.

І в першому ж повороті чинний чемпіон вирвав лідерство у австралійця, який у той момент відволікся на Джорджа Расселла. Як виявилося, то був ключовий момент, адже відтоді Макс нікому не віддавав лідерство, аж до самого фінішу.

Можливо, Ферстаппену допоміг виступ у тестах на Нюрбургринзі під псевдонімом "Франц Германн". Можливо – участь в онлайн-гонці перед Гран-прі, прям як рік тому. Ну або все ж таки команда зробила крок уперед і болід став кращим, що гонщик не міг не відзначити.

Не варто забувати, що цей вікенд був ювілейним для ще одного колективу – Заубер проводив свою 600-ту гонку в межах Ф1. Але, на відміну від Ред Булл, швейцарцям похвалитися нічим: Ніко Хюлькенберг фінішував лише дванадцятим, у той час, як Габріель Бортолето хотів би цей заїзд забути.

Два схожих інциденти з різними рішеннями

Куди більш захопливим перегони зробив схід Естебана Окона на 29-му колі, яке викликало режим віртуальної машини безпеки.

LAP 29/63



⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠



Ocon has pulled up just past Acque Minerali#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/MVSqpwyqKG — Formula 1 (@F1) May 18, 2025

У цей момент Шарль Леклер проклинав увесь світ: поїхавши на ранній піт-стоп, монегаск реалізував андеркат і в ідеалі претендував на четверте місце на фініші, і це за того, що він стартував одинадцятим.

Пілоти, які ще не робили зупинку, замінили шини з меншими втратами часу, через що пелотон перемішався. Але рівно такий самий епізод стався на 46-му колі, коли зійшов Андреа Кімі Антонеллі. Це сталося практично в тому самому місці, з різницею в лічені метри.

Але гоночний директор чомусь цього разу захотів випустити на трасу машину безпеки. І в цей момент увесь світ проклинав уже Ландо Норріс: багато хто поїхав на піт-стоп, але не британець, адже він замінив гуму всього за коло до сходу Антонеллі.

Чому Руї Маркес ухвалив різні рішення у двох ідентичних моментах – невідомо. Додавання зайвої драми? Можливо. І варто зазначити, що це спрацювало.

"Найневдачливіший пілот у світі"

Можна було б подумати, що цю фразу вимовив або Леклер, або Норріс, але ні. На трасі був ще один гонщик, який не виграв, а програв через схід суперників.

Астон Мартін видав свою найкращу кваліфікацію нинішнього сезону: Алонсо опинився в Топ-5, а Стролл був восьмим. От тільки в гонці ситуація кардинальним чином змінилася. Десь неправильні рішення команди, десь невезіння зіграли свою роль у тому, що обидва пілоти британської команди завершили заїзд поза очковою зоною.

У якийсь момент Нандо назвав себе найневдачливішим гонщиком у світі. І якщо пригадати події його кар'єри, його рішення, 2010 та 2012 роки, то з цим у принципі можна й погодитися.

Невдача на першому домашньому етапі

Антонеллі як слід підготувався до свого першого в кар'єрі у Ф1 домашнього етапу, що проходив неподалік від місця, де він народився, виріс та навчається.

Спеціально для гонки в Імолі Андреа підготував шолом із триб'ютом на честь Айртона Сенни, який у далекому 1994 році загинув саме тут, на цій трасі.

До того ж, аби покращити стосунки з однолітками, 18-річний італієць запросив 25 своїх однокласників до паддоку. Красивий жест.

Але кваліфікація та особливо Гран-прі стали завершенням вікенду на мінорній ноті. Квалі Антонеллі провалив, по ходу гонки він зміг трохи реабілітуватися, але техніка підвела.

Нічого, на початку вересня в Андреа буде друга спроба вдало виступити вдома, коли заїзд відбуватиметься в Монці.

"Феррарі етапу": американські гірки італійців в Італії

Домашні етапи для команд завжди будуть чимось особливим. Ніхто не хоче провалитися за рідних трибун. І Феррарі примудрилася прокатати своїх фанатів на таких емоційних гойдалках, що ті точно отримали весь можливий спектр відчуттів.

Почалося все з того, що Леклер пропустив день спілкування з пресою, після чого навіть йшлося про потенційний пропуск гонки. На щастя, Шарлю стало краще і він виїхав на трасу.

Під час вільних тренувань Скудерія демонструвала непогані результати: не відмінно, не жахливо. Катастрофа ж сталася у другому сегменті кваліфікації, коли ані Леклер, ані Гамільтон не змогли змусити шини працювати. Це призвело до подвійного вильоту та старту з 11-го та 12-го місць відповідно.

А по ходу Гран-прі Емілії-Романьї настрій у фанатів Феррарі змінювався від оптимістичного до суїцидального і назад. У підсумку Гамільтон продемонстрував свій найкращий результат в італійській кар'єрі, а Леклеру пощастило залишитися без штрафу, який відкинув би його на десяте місце.