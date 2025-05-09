Ферстаппен під чужим ім'ям за кермом Феррарі взяв участь у тестах на Нюрнбургринзі

Пілот команди Формули-1 Ред Булл Макс Ферстаппен сів за кермо автомобіля Ferrari GT3 на Нюрбургринзі в рамках офіційного тесту.

Про це повідомляє RacingNews365.

Одразу після не найвдалішого виступу на Гран-прі Маямі Ферстаппен повернувся до Європи, де він поїздив за кермом італійської машини на легендарній трасі.

Згідно з джерелом, тест на Нюрбургринзі мав залишитися в таємниці. Для цього навіть машина Ферстаппена була підписана псевдонімом " Франц Германн".

Повідомляється, що під час тестової сесії у чотириразового чемпіона світу також була власна охорона, а фотографам не дозволялося заходити в гараж. Проте 27-річного нідерландця все одно спіймали в об'єктив камери.

Тест проходив напередодні третього етапу категорії витривалості NLS, в якій виступає техніка GT3. Макс має відношення до цих змагань, оскільки там в GT World Challenge виступає його власна команда.

Зазначається, що пілот Формули-1 плнаує отримати дозвіл в цьому році, щоб взяти участь в офіційному заході NLS та гонці 24 години Нюрбургринга.

Ферстаппен неодноразово говорив про бажання виступити у гонках на витривалість після завершення своєї кар'єри в Формулі-1. Він змагається у подібних заїздах на комп'ютері в симуляторі з командою Redline.

Раніше з'явилася інформація, що колишній напарник Макса Ферстаппена по Ред Булл може опинитися у складі однієї з команд Формули-1 – і це не Каділлак.