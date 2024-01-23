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Кіченок та Остапенко вийшли у півфінал парного Australian Open

Матч завершився з рахунком 7:6, 6:4
Сьогодні 08:23 261 0
Кіченок та Остапенко вийшли у півфінал парного Australian Open
Фото - Getty Images
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко обіграли французьку пару Каролін Гарсія / Крістіна Младенович у чвертьфіналі парного розіграшу Australian Open.

Матч тривав 1 годину 43 хвилини. Кіченок і Остапенко 6 разів подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3 9 брейк-пойнтів.

За вихід у фінал Кіченок та Остапенко зіграють проти Габріели Дабровскі та Ерін Раутліфф.

Відзначимо, що для тенісисток це буде третій спільний півфінал на турнірах Grand Slam, а також перший на Australian Open.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $34,226,200
1/4 фіналу, 223 січня

Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Крістіна Младенович/ Каролін Гарсія  7:6, 6:4

Раніше Костюк поступилась Гофф у чвертьфіналі Australian Open.

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