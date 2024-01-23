Кіченок та Остапенко вийшли у півфінал парного Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко обіграли французьку пару Каролін Гарсія / Крістіна Младенович у чвертьфіналі парного розіграшу Australian Open.
Матч тривав 1 годину 43 хвилини. Кіченок і Остапенко 6 разів подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 3 9 брейк-пойнтів.
За вихід у фінал Кіченок та Остапенко зіграють проти Габріели Дабровскі та Ерін Раутліфф.
Відзначимо, що для тенісисток це буде третій спільний півфінал на турнірах Grand Slam, а також перший на Australian Open.
Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) – Крістіна Младенович/ Каролін Гарсія 7:6, 6:4
Раніше Костюк поступилась Гофф у чвертьфіналі Australian Open.