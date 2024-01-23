Костюк поступилась Гофф у чвертьфіналі Australian Open

Костюк не змогла вийти у півфінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (37) поступилась Коко Гофф (4) зі США у чвертьфінальному матчі Відкритого чемпіонату Австралії.

Матч тривав 3 години та 7 хвилин. Марта двічі подала навиліт, допустила 8 подвійних помилок та використала 7 з 14 брейк-пойнтів.

Костюк вперше в кар’єрі зіграла у чвертьфіналі Australian Open.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд - $34,226,200

1/4 фіналу, 23 січня

Коко Гофф (США) - Марта Костюк (Україна) 7:6 (6), 6:7 (3), 6:2

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Костюк розгромила росіянку Марію Тімофєєву з рахунком 6:2, 6:1.