Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У другому колі кваліфікації українка переграла Енн Лі зі США (№165 WTA).

Раніше до фіналу кваліфікації турніру вийшли Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Кваліфікація, друге коло

11 січня

Дарина Снігур (Україна) - Енн Лі (США) 6:4, 6:2

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