Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У другому колі кваліфікації українка переграла Енн Лі зі США (№165 WTA).
Раніше до фіналу кваліфікації турніру вийшли Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, друге коло
11 січня
Дарина Снігур (Україна) - Енн Лі (США) 6:4, 6:2
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