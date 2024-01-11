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Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open

Сьогодні 10:11 104 0
Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (№136 WTA) пробилася до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

У другому колі кваліфікації українка переграла Енн Лі зі США (№165 WTA).

Раніше до фіналу кваліфікації турніру вийшли Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, друге коло
11 січня

Дарина Снігур (Україна) - Енн Лі (США) 6:4, 6:2

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