Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024

Матч тривав 2 години та 7 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 96) вийшла до фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

У 2-му колі відбору українка у трьох напружених сетах обіграла Валентіні Грамматікопулу (Греція, WTA 221) за 2 години та 7 хвилин. Ястремська зробила 2 ейси, припустилася 9 подвійних помилок та використала 8 із 10 брейк-пойнти.

У фіналі кваліфікації Даяна зіграє проти Маї Джойнт (Австралія, WTA 573).

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Кваліфікація, друге коло

11 січня

Даяна Ястремська (Україна) [1] - Валентіні Грамматікопулу (Греція) 6:4, 3:6, 6:4

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