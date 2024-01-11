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Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024

Матч тривав 2 години та 7 хвилин
Сьогодні 08:08 184 0
Ястремська вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open 2024
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 96) вийшла до фіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії 2024.

У 2-му колі відбору українка у трьох напружених сетах обіграла Валентіні Грамматікопулу (Греція, WTA 221) за 2 години та 7 хвилин. Ястремська зробила 2 ейси, припустилася 9 подвійних помилок та використала 8 із 10 брейк-пойнти.

У фіналі кваліфікації Даяна зіграє проти Маї Джойнт (Австралія, WTA 573).

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн (Австралія)
Призовий фонд A$34,226,200
Жінки
Кваліфікація, друге коло
11 січня

Даяна Ястремська (Україна) [1] - Валентіні Грамматікопулу (Греція) 6:4, 3:6, 6:4

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