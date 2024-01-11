Стародубцева переграла Дарт у півфіналі кваліфікації Australian Open 2024

Матч тривав 1 годину та 39 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 152) вийшла до фіналу кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

У 2-му колі кваліфікації українка у двох сетах обіграла Геррієт Дарт (Велика Британія, WTA 114) за 1 годину та 39 хвилин.

Стародубцева зробила 2 ейси, припустилася трьох подвійних помилок та використала 5 із 12 брейк-пойнти.

У фіналі відбору до австралійського мейджора Юлія зіграє проти переможниці матчу Ралука Сербан – Габріела Кнутсон.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн (Австралія)

Призовий фонд A$34,226,200

Жінки

Кваліфікація, друге коло

11 січня

Юлія Стародубцева (Україна) - Геррієт Дарт (Велика Британія) [12] 6:4, 6:4

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