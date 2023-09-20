Надаль: Хотів би зіграти у парі з Алькарасом на Олімпіаді-2024

Джерело - Чемпіон.
Рафаель Надаль хоче зіграти у парі з Карлосом Алькарасом на Олімпіаді-2024.
Про це він розповів порталу AS
"Щодо гри в парі з Карлосом, то я не мав з ним жодної розмови з цього приводу. Але я дуже хотів би. Це була б хороша мотивація, ще один стимул для мене, щоб я міг закрити свій олімпійський цикл, виступивши з Карлосом. Враховуючи, чого він досягає та його великого майбутнього", - сказав Надаль.
Rafa Nadal hopes to play doubles with Alcaraz at Olympics, but they haven’t talked about it yet:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 20, 2023
“Regarding playing doubles with Carlos, I have not had the slightest conversation with him in that regard. But I would also like to. It would be a good motivation, another incentive… pic.twitter.com/H69dGex24t
Нагадаємо, Надаль хоче стати президентом мадридського Реала.
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