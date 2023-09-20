Надаль: Хотів би зіграти у парі з Алькарасом на Олімпіаді-2024

Рафаель Надаль хоче зіграти у парі з Карлосом Алькарасом на Олімпіаді-2024.

Про це він розповів порталу AS

"Щодо гри в парі з Карлосом, то я не мав з ним жодної розмови з цього приводу. Але я дуже хотів би. Це була б хороша мотивація, ще один стимул для мене, щоб я міг закрити свій олімпійський цикл, виступивши з Карлосом. Враховуючи, чого він досягає та його великого майбутнього", - сказав Надаль.