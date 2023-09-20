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Надаль: Хотів би зіграти у парі з Алькарасом на Олімпіаді-2024

Надаль може виступити на ОІ-2024 у Парижі
Вчора 23:15 162 0
Надаль: Хотів би зіграти у парі з Алькарасом на Олімпіаді-2024
Фото: Getty Images
#Алькарас, #Рафаель Надаль, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Рафаель Надаль хоче зіграти у парі з Карлосом Алькарасом на Олімпіаді-2024.

Про це він розповів порталу AS

"Щодо гри в парі з Карлосом, то я не мав з ним жодної розмови з цього приводу. Але я дуже хотів би. Це була б хороша мотивація, ще один стимул для мене, щоб я міг закрити свій олімпійський цикл, виступивши з Карлосом. Враховуючи, чого він досягає та його великого майбутнього", - сказав Надаль.

Нагадаємо, Надаль хоче стати президентом мадридського Реала.

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