Надаль: Хотів би зіграти у парі з Алькарасом на Олімпіаді-2024

Рафаель Надаль хоче зіграти у парі з Карлосом Алькарасом на Олімпіаді-2024.

Про це він розповів порталу AS

Rafa Nadal hopes to play doubles with Alcaraz at Olympics, but they haven’t talked about it yet:



“Regarding playing doubles with Carlos, I have not had the slightest conversation with him in that regard. But I would also like to. It would be a good motivation, another incentive… pic.twitter.com/H69dGex24t