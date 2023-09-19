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Надаль хоче стати президентом мадридського Реала

Тенісист готовий спробувати себе в новій ролі
Сьогодні 23:10 194 0
Надаль хоче стати президентом мадридського Реала
#Реал Мадрид, #Рафаель Надаль

Джерело - movistarplus.es.

22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam Рафаель Надаль хотів би стати президентом футбольного клубу Реал.

Про це заявив сам тенісист.

"Чи хочу я бути президентом мадридського Реала? У мене немає такої мрії, але я б хотів. Зараз про це немає сенсу говорити, тому що у нас найкращий президент з усіх можливих [Флорентіно Перес].

У житті відбувається багато поворотів, і потрібно запитати себе, чи достатньо ти кваліфікований для того, щоб займатися певною справою", - сказав Надаль.

У червні 2023 року Надаль переніс операцію.

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