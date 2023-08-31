Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023

Українську тенісистку вважають явною фавориткою зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 31 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США (US Open-2023) проти росіянки Анастасії Павлюченкової (98).

Початок гри - не раніше 21:30 за київським часом третім запуском на корті Луї Армстронга.

Букмекери віддають перевагу першій ракетці України.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 1.35

Перемога Павлюченкової - 3.25

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Суперниці зустрінуться вшосте. Нинішній баланс поєдинків - 3:2 на користь 32-річної представниці терористичної країни. Востаннє Світоліна та Павлюченкова грали між собою на римському ґрунті у 2020 році, тоді перемогу святкувала українка з рахунком 6:3, 7:4(4).

У першому ж колі US Open-2023 Світоліна впевнено пройшла німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1), а Павлюченкова - американку Фіону Кроулі (6:2, 6:4).

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