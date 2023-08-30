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Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО

Аріну знову "дискримінували"...
Сьогодні 14:05 Андрій Дунець 473 0
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО
#US Open, #Аріна Соболенко, #Заневська

Джерело - Чемпіон.

Українка Марина Заневська, яка нині представляє Бельгію, не потисла руку білорусці Аріні Сабалєнці після матчу 1-го кола US Open.

Друга ракетка світу виграла з рахунком 6:3, 6:2 й після завершення зустрічі чекала на суперницю біля сітки, втім, не дочекалась.

Заневська, яка прийняла бельгійське громадянство у 2016 році й для якої це була остання гра у професійній кар'єрі, легким жестом здалеку показала щось на кшталт привітання, давши зрозуміти суперниці, що рукостискання не буде.

Відео

Нагадаємо, Сабалєнка мала схожі пригоди на цьогорічному Roland Garros, коли українки Марта Костюк та Еліна Світоліна після матчів відмовлялися вітати представницю терористичної країни. Після тих зустрічей улюблениця Лукашенка навіть влаштовувала дешеві вистави, гравши на публіку й удававши із себе жертву.

Слід зазначити, що на початку червня Сабалєнка відреклась від самопроголошеного президента Білорусі й заявила, що не підтримує війну.

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