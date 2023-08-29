Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open

Матч тривав 1 годину

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам (90) у матчі першого кола Відкритого чемпіонату США-2023.

Українка перемогла у двох сетах - 6:3, 6:1. Матч тривав 1 годину. Світоліна 4 рази подала навиліт та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Перше коло, 29 серпня

Еліна Світоліна (Україна) - Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) 6:3, 6:1

Напередодні Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open. Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.