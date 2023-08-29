Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна (26) перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам (90) у матчі першого кола Відкритого чемпіонату США-2023.
Українка перемогла у двох сетах - 6:3, 6:1. Матч тривав 1 годину. Світоліна 4 рази подала навиліт та використала 4 з 5 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Перше коло, 29 серпня
Еліна Світоліна (Україна) - Анна-Лена Фрідзам (Німеччина) 6:3, 6:1
Напередодні Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open. Матчі першого кола також програли Катерина Байндл та Ангеліна Калініна.