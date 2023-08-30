Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open

Гра відбудеться у четвер, 31 серпня

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (26) зіграє проти росіянки Анастасії Павлюченкової (98) у матчі другого раунду Відкритого чемпіонату США - US Open-2023.

Орієнтовний час початку матчу, корт та номер запуску стануть відомі пізніше.

Турнір в Україні транслює телеканал Eurosport, але поки невідомо, чи цей поєдинок увійде у програму показу.

Плеєр із трансляцією очікуйте ближче до початку гри...

У першому колі Світоліна впевнено пройшла німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1), а Павлюченкова - американку Фіону Кроулі (6:2, 6:4).