Еліна Світоліна (508) у фіналі Internationaux de Strasbourg - WTA 250 у двох сетах впевнено перемогла росіянку Анну Блінкову (66).

Рахунок зустрічі, яка тривала 1 годину 34 хвилини - 6:2, 6:3. Українка змогла завершити матч лише з 4 матч-болу. Світоліна виконала 1 подачу навиліт та припустилася 3 подвійних помилок. В активі одеситки - 7 використаних брейк-пойнтів з 13.

Для Світоліної це 17-й титул у кар'єрі.

2020 🤝 2023@ElinaSvitolina is a champion in Strasbourg once again!#IS23 pic.twitter.com/IeHYzD0Yfl