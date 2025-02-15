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Відео бою Денис Берінчик – Кейшон Девіс

Денис Шаховець — 15 лютого 2025, 06:56
Відео бою Денис Берінчик – Кейшон Девіс
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У ніч з 14 на 15 лютого 2025 року на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбувся бій за титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі між українцем Денисом Берінчиком та американцем Кейшоном Девісом.

Протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO.

Для Берінчика це перша поразка у професіональній кар'єрі. Для 25-річного Кейшона Девіса це 13-та перемога загалом та 9-та дострокова. Американець ще жодного разу не програвав.

Нагадаємо, Берінчик завоював вакантний титул WBO 18 травня 2024 року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Бій проти Кейшона Девіса був першим захистом титулу для українця.

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відео бою

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