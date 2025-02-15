Сосновський пояснив поразку Берінчика у поєдинку з Девісом

Заслужений тренер України Дмитро Сосновський вважає, що різниця у віці та антропометрія мала вирішальне значення у результаті поєдинку між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом.

Цитує тренера Tribuna.com.

"Треба реально дивитися на все. По-перше, вік – велика різниця, 11 років практично. По-друге, сьогоднішній рівень. Мені складно казати, як вони готувались, бо я не був там у таборі. Але було помітно, що фізично поступався, трохи не встигав. Вік тут теж зіграв свою роль, це має велике значення. У боксі швидкість, сила та витривалість – це ті компоненти, за рахунок яких боксери перемагають.

Антропометрія теж, довші руки у суперника, потужніше виглядав. Єдине, хочу наголосити, чим задоволений – Денис заслужив визнання вірою та службою нашому виду спорту. Бог йому допоміг, він став чемпіоном. Він працював багато років. А зараз сталося так, як сталося. Бокс – це бокс, завжди є той, хто мусить програти", – розповів Сосновський.