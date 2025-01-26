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Світоліна, Ястремська і Калініна дізнались імена суперниць на турнірі в Лінці

Володимир Клепач — 26 січня 2025, 15:57
Світоліна, Ястремська і Калініна дізнались імена суперниць на турнірі в Лінці
Еліна Світоліна
Getty Images

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у Лінці (Австрія), який проводять на хардових покриттях у приміщенні.

Світоліна отримала другий номер посіву та розпочне виступи одразу з другого кола, де зіграє або проти "нейтральної" Анни Блінкової, або проти тенісистки з кваліфікації.

Ястремська на старті змагань зустрінеться із представницею Італії Лючією Бронцетті.

Калініна в матчі першого раунду змагатиметься з 8-ю сіяною Кларою Таусон із Данії.

Змагання у Лінці відбудуться з 27 січня по 2 лютого, призовий фонд – $1,064,510. У парному розряді змагань вперше після Олімпіади-2024 в одному дуеті зіграють сестри Кіченок. Їхні суперниці в першому колі – Ульрікке Ейкері (Норвегія) і Ву Фан Сьєн (Тайвань).

Нагадаємо, Світоліна зупинилась на стадії 1/4 фіналу Australian Open, поступившись у трисетовому поєдинку майбутній переможниці Медісон Кіз.

Ангеліна Калініна Лінц Еліна Світоліна Даяна Ястремська

Еліна Світоліна

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