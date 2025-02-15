Оплески і посмішка: Кроуфорд не стримував емоцій від нокауту Берінчика

Володар титулу WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) був у рингсайді під час бою Дениса Берінчика (19-1, 9 КО) проти Кейшона Девіса (13-0, 9 КО), в якому американець переміг брутальним нокаутом.

Колишній абсолютний чемпіон світу зустрів перемогу свого земляка оплесками та посмішкою.

Зазначимо, що протягом поєдинку 36-річний українець двічі опинявся на настилі рингу. Після другого нокдауну Берінчик не зміг підвестися – Девіс здобув перемогу технічним нокаутом та забрав у Дениса титул чемпіона світу за версією WBO.

Відео нокауту поєдинку Кейшон Девіс – Денис Берінчик можна переглянути ТУТ.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).