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Джентльменський вихід: Берінчик вийшов на ринг у бою проти Девіса в образі з фільму Гая Річі

Руслан Травкін — 15 лютого 2025, 06:23
Джентльменський вихід: Берінчик вийшов на ринг у бою проти Девіса в образі з фільму Гая Річі
Денис Берінчик та Кейшон Девіс
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Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) вийшов на бій проти Кейшона Девіса (12-0, 8 КО) в образі героя культового фільму Гая Річчі "Джентельмени".

Його команда вийшла на ринг у картатих спортивних костямах, які у фільмі носив "тренер", персонаж Коліна Фаррелла.

Сам Денис надів картуз та піджак для елегантності.

Зазначимо, 36-річний Денис Берінчик завоював вакантний титул 18 травня минулого року, перемігши за очками чемпіона світу в трьох категоріях мексиканця Емануеля Наваррете. Відтоді у ринг не виходив.

Перед поєдинком Берінчик та Девіс провели гарячу битву поглядів. Також на пресконференції американець звинуватив українця в расизмі.

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