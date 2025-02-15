Бразильські ЗМІ назвали причини продажу талановитого вінгера Еліаса в Шахтар

Флуміненсе отримав за продаж вінгера Кауана Еліаса в Шахтар 17 млн євро, ще 2 млн клуб може отримати у вигляді бонусів.

Про це повідомляє Globo Esporte.

За інформацією джерела, причиною погодження цього переходу стало те, що надходження від продажу гравців дуже важливі для річного бюджету бразильського клубу, адже на них припадає близько 35%, тому бразильцям було критично домовитися про максимально вигідну угоду, а потім – не впустити її.

Крім того, сам Кауан Еліас виявив чітке бажання провести переговори із Шахтарем та готовність переїхати до України. З цієї причини керівники Флуміненсе не хотіли ризикувати, аби не отримати невмотивованого гравця в майбутньому, який із трансферного активу міг би перетворитися на баласт.

Також зазначається, що Еліас в перспективі стане другим у списку рекордних вихідних для Флуміненсе. Станом на зараз дорожче у своїй історії клуб продавав лише Жерсона в Рому (18,5 млн євро) та Андре у Вулвергемптон (22 млн євро).

Нагадаємо, 18-річний нападник Кауан Еліас із бразильського Флуміненсе перейшов до Шахтаря 8 лютого поточного року. Він став одним з найдорожчих гравців в історії Шахтаря. Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи більше 15 млн.