Цифри говорять: АО-2025 увійшов у топ-3 найвдаліших для українського тенісу

Віддаючи шану переможцям в індивідуальному розряді – Медісон Кіз і Янніку Сіннеру, підбиваємо підсумки виступу наших краян на першому в сезоні турнірі "Великого шолому".

В основній сітці стартували шість українок. Дар’я Снігур (переможниця кваліфікації, яка провела неймовірний матч на центральному корті проти Коллінз), Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна вибули у першому колі; Даяна Ястремська і Марта Костюк – у третьому.

Всі дівчата виступили відповідно до свого рейтингу, зазначеного "на папері". І лише Еліна Світоліна подарувала своїм уболівальникам приємний сюрприз. Якоюсь мірою несподівано, 30-річна, але без перебільшення легендарна Світоліна, дійшла до другого тижня змагань. Її потужна гра у чвертьфіналі проти майбутньої переможниці відкриває нові перспективи щодо виступів Еліни цього сезону. Вона може все!

100 перемог Світоліної на Grand Slam: від Опранді до Доулхайд

Цей турнір також став важливим стимулом у розрізі перспектив національної збірної України, яка може зазіхнути на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. До квітня ще чимало часу, але така Світоліна здатна допомогти команді, попри важкий жереб у вигляді Польщі та Швейцарії.

Мовою цифр АО-2025 для Світоліної виглядає так: чотири перемоги, 12-й чвертьфінал.

"Великого шолому", третій – у Мельбурні (повторення особистого рекорду), 102 загальні перемоги на мейджорах та 24-те місце у світовому рейтингу.

Українські тенісисти з найбільшою кількістю перемог на турнірах Grand Slam

1. Еліна Світоліна – 102 (+1);

2. Андрій Медведєв – 63;

3. Леся Цуренко – 38;

4. Олександр Долгополов – 34;

5. Катерина Бондаренко – 29;

6. Марта Костюк – 27;

7. Олена Бондаренко – 26;

8. Сергій Стаховський – 24;

9. Даяна Ястремська – 20;

10. Тетяна Перебійнис – 12;

10. Юлія Вакуленко – 12.

У прев’ю турніру ми натякали, що цей турнір може увійти до трійки найкращих в історії українського тенісу. І на це були сильні аргументи у вигляді трьох сіяних гравців (Світоліна, Костюк і Ястремська). Саме вони й принесли весь актив перемог, а саме – вісім, що є третім результатом за 33 розіграші АО, коли здіймався наш прапор.

Топ-3 виглядає так:

14 – (2024);

11 – (2018);

8 – (2011, 2024).

Варто зазначити, що українці загалом здобули 122 окремі перемоги у Мельбурні: 32 – на рахунку хлопців, 90 – у дівчат. Зауважимо, що дві з них були здобуті – під прапорами СРСР та СНД.

Українці, які перемагали на Australin Open*

Еліна Світоліна – 29 ;

; Андрій Медведєв – 13 ;

; Марта Костюк – 12 ;

; Олександр Долгополов – 11 ;

; Даяна Ястремська – 10 ;

; Олена Бондаренко – 8 ;

; Леся Цуренко – 8 ;

; Катерина Бондаренко – 7 ;

; Наталія Медведєва – 4 *;

*; Сергій Стаховський – 4 ;

; Катерина Байндль – 2 ;

; Юлія Вакуленко – 2 ;

; Ангеліна Калініна – 2 ;

; Ілля Марченко – 2 ;

; Тетяна Перебийніс – 2 ;

; Ольга Савчук – 2 ;

; Марія Коритцева – 1 ;

; Дмитро Поляков – 1 *;

*; Іван Сергєєв – 1 ;

; Юліана Федак – 1.

* – Основна сітка

** – Одна з чотирьох вказаних перемог Медведєвої здобута на АО-1990 під прапором СРСР; Дмитро Поляков переміг на АО-1992 – у складі СНД.

Наступна зупинка Grand Slam – паризький Ролан Гаррос, основна сітка якого триватиме з 25 травня по 8 червня.