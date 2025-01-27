Цифри говорять: АО-2025 увійшов у топ-3 найвдаліших для українського тенісу
Віддаючи шану переможцям в індивідуальному розряді – Медісон Кіз і Янніку Сіннеру, підбиваємо підсумки виступу наших краян на першому в сезоні турнірі "Великого шолому".
В основній сітці стартували шість українок. Дар’я Снігур (переможниця кваліфікації, яка провела неймовірний матч на центральному корті проти Коллінз), Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна вибули у першому колі; Даяна Ястремська і Марта Костюк – у третьому.
Всі дівчата виступили відповідно до свого рейтингу, зазначеного "на папері". І лише Еліна Світоліна подарувала своїм уболівальникам приємний сюрприз. Якоюсь мірою несподівано, 30-річна, але без перебільшення легендарна Світоліна, дійшла до другого тижня змагань. Її потужна гра у чвертьфіналі проти майбутньої переможниці відкриває нові перспективи щодо виступів Еліни цього сезону. Вона може все!
100 перемог Світоліної на Grand Slam: від Опранді до Доулхайд
Цей турнір також став важливим стимулом у розрізі перспектив національної збірної України, яка може зазіхнути на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг. До квітня ще чимало часу, але така Світоліна здатна допомогти команді, попри важкий жереб у вигляді Польщі та Швейцарії.
Мовою цифр АО-2025 для Світоліної виглядає так: чотири перемоги, 12-й чвертьфінал.
"Великого шолому", третій – у Мельбурні (повторення особистого рекорду), 102 загальні перемоги на мейджорах та 24-те місце у світовому рейтингу.
Українські тенісисти з найбільшою кількістю перемог на турнірах Grand Slam
1. Еліна Світоліна – 102 (+1);
2. Андрій Медведєв – 63;
3. Леся Цуренко – 38;
4. Олександр Долгополов – 34;
5. Катерина Бондаренко – 29;
6. Марта Костюк – 27;
7. Олена Бондаренко – 26;
8. Сергій Стаховський – 24;
9. Даяна Ястремська – 20;
10. Тетяна Перебійнис – 12;
10. Юлія Вакуленко – 12.
У прев’ю турніру ми натякали, що цей турнір може увійти до трійки найкращих в історії українського тенісу. І на це були сильні аргументи у вигляді трьох сіяних гравців (Світоліна, Костюк і Ястремська). Саме вони й принесли весь актив перемог, а саме – вісім, що є третім результатом за 33 розіграші АО, коли здіймався наш прапор.
Топ-3 виглядає так:
14 – (2024);
11 – (2018);
8 – (2011, 2024).
Варто зазначити, що українці загалом здобули 122 окремі перемоги у Мельбурні: 32 – на рахунку хлопців, 90 – у дівчат. Зауважимо, що дві з них були здобуті – під прапорами СРСР та СНД.
Українці, які перемагали на Australin Open*
- Еліна Світоліна – 29;
- Андрій Медведєв – 13;
- Марта Костюк – 12;
- Олександр Долгополов – 11;
- Даяна Ястремська – 10;
- Олена Бондаренко – 8;
- Леся Цуренко – 8;
- Катерина Бондаренко – 7;
- Наталія Медведєва – 4*;
- Сергій Стаховський – 4;
- Катерина Байндль – 2;
- Юлія Вакуленко – 2;
- Ангеліна Калініна – 2;
- Ілля Марченко – 2;
- Тетяна Перебийніс – 2;
- Ольга Савчук – 2;
- Марія Коритцева – 1;
- Дмитро Поляков – 1*;
- Іван Сергєєв – 1;
- Юліана Федак – 1.
* – Основна сітка
** – Одна з чотирьох вказаних перемог Медведєвої здобута на АО-1990 під прапором СРСР; Дмитро Поляков переміг на АО-1992 – у складі СНД.
Наступна зупинка Grand Slam – паризький Ролан Гаррос, основна сітка якого триватиме з 25 травня по 8 червня.