Беллінгем – про вилучення у грі з Осасуною: Я не посилав арбітра, сталося непорозуміння

Хавбек Реала Джуд Беллінгем запевнив, що арбітр вилучил його з поля у грі проти Осасуни (1:1) тільки тому, що він не так зрозумів слова, які промовив англієць.

Це зізнання 21-річного футболіста наводить The Athletic.

На 39-й хвилині поєдинку 25 туру Ла Ліги головний арбітр Хосе Луїс Мунуера Монтеро показав Беллінгему пряму червону картку після того, як почув на свою адресу певні слова. Джуд заявив, що суддя неправильно зрозумів його лайку "f**k off", прийнявши її як особисту образу "f**k you".

Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті пояснив, що вилучення було плутаниною. Лайка була використана для того, щоб висловити своє здивування рішенням, а не для того, щоб образити арбітра.

Проте Монтеро у своєму рапорті вказав, що почув від англійця саме "f**k you".

"Зрозуміло, що це була помилка і сталося непорозуміння. Я дуже добре пам'ятаю цей інцидент, але я також бачив відео, і відео не збігається зі звітом. Я сподіваюся, що перегляд відеозапису покаже, що це не те ж саме, що і в звіті, і в подальшому федерація може взяти його до уваги, тому що це величезний доказ. Очевидно, що ми не можемо змінити результат, але я думаю, що в майбутньому відбудуться зміни. Ніякої образи не було. Це добре видно на відео. Я дуже добре пам'ятаю цей інцидент. Це був вислів на свою адресу, не спрямований на арбітра. Але, очевидно, було нерозуміння того, що, на його думку, я сказав йому. Це була зовсім не образа", – заявив Беллінгем.

Згідно з джерелом, у Реалі були роздратовані рішенням рефері вилучити Беллінгема. Клуб також вважая, що підсумкова втрата очок може коштувати йому титулу чемпіона Іспанії через щільну боротьбу з Атлетико та Барселоною.

Мадридці вважають, що арбітри несправедливо ставилися до них протягом останніх тижнів і сезонів, і гравці клубу втомилися від цього. Реал подасть апеляцію на вилучення Беллінгема.

Нагадаємо, що 19 лютого Реал проведе матч-відповідь проти Манчестер Сіті у плейоф Ліги чемпіонів. Напередодні стало відомо, що одразу троє захисників "вершкових" відновилися та зможуть взяти участь у цьому поєдинку.