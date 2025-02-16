Надзвичайно розчарований: вінгер Манчестер Юнайтед підтвердив інформацію про свою травму
Амад Діалло, який цього сезону взяв на себе роль одного з лідерів Манчестер Юнайтед, підтвердив, що він травмувався та вибув з гри на тривалий час.
Цією поганою новиною 22-річний івуарієць поділився у соцмережах.
Сьогодні західні ЗМІ почали писати про справжню епідемію травм у складі "червоних дияволів". І найгірший діагноз був саме у Діалло.
Повідомлялося, що Амад отримав травму зв'язок гомілкостопного суглоба, яка може достроково завершити сезон для футболіста. І хоча Діалло не назвав терміни свого відновлення, він підтвердив, що найближчим часом на поле не вийде.
"Надзвичайно розчарований тим, що пишу це повідомлення в такий вирішальний час сезону.
На жаль, я вибув на деякий час через травму. Я повернусь сильнішим, ніж будь-коли!! Час підтримати хлопців. Є ще багато чого, за що варто грати", – написав Діалло.
Нагадаємо, що окрім Амада команда Рубена Аморіма втратила ще трьох гравців, які також травмувалися під час тренування.
Сьогодні, 16 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє проти Тоттенгема у матчі 25 туру Англійської Прем'єр-ліги.