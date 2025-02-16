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Надзвичайно розчарований: вінгер Манчестер Юнайтед підтвердив інформацію про свою травму

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 00:12
Амад Діалло
Амад Діалло
Манчестер Юнайтед

Амад Діалло, який цього сезону взяв на себе роль одного з лідерів Манчестер Юнайтед, підтвердив, що він травмувався та вибув з гри на тривалий час.

Цією поганою новиною 22-річний івуарієць поділився у соцмережах.

Сьогодні західні ЗМІ почали писати про справжню епідемію травм у складі "червоних дияволів". І найгірший діагноз був саме у Діалло.

Повідомлялося, що Амад отримав травму зв'язок гомілкостопного суглоба, яка може достроково завершити сезон для футболіста. І хоча Діалло не назвав терміни свого відновлення, він підтвердив, що найближчим часом на поле не вийде.

"Надзвичайно розчарований тим, що пишу це повідомлення в такий вирішальний час сезону.

На жаль, я вибув на деякий час через травму. Я повернусь сильнішим, ніж будь-коли!! Час підтримати хлопців. Є ще багато чого, за що варто грати", – написав Діалло.

Нагадаємо, що окрім Амада команда Рубена Аморіма втратила ще трьох гравців, які також травмувалися під час тренування.

Сьогодні, 16 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє проти Тоттенгема у матчі 25 туру Англійської Прем'єр-ліги.

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Манчестер Юнайтед

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