Надзвичайно розчарований: вінгер Манчестер Юнайтед підтвердив інформацію про свою травму

Амад Діалло, який цього сезону взяв на себе роль одного з лідерів Манчестер Юнайтед, підтвердив, що він травмувався та вибув з гри на тривалий час.

Цією поганою новиною 22-річний івуарієць поділився у соцмережах.

Сьогодні західні ЗМІ почали писати про справжню епідемію травм у складі "червоних дияволів". І найгірший діагноз був саме у Діалло.

Повідомлялося, що Амад отримав травму зв'язок гомілкостопного суглоба, яка може достроково завершити сезон для футболіста. І хоча Діалло не назвав терміни свого відновлення, він підтвердив, що найближчим часом на поле не вийде.

"Надзвичайно розчарований тим, що пишу це повідомлення в такий вирішальний час сезону. На жаль, я вибув на деякий час через травму. Я повернусь сильнішим, ніж будь-коли!! Час підтримати хлопців. Є ще багато чого, за що варто грати", – написав Діалло.

Extremely disappointed to be writing this message in such a crucial time of the season.



Unfortunately, I will be out for some time with an injury.



I will come back stronger than ever!!



Time to support the boys from the outside. Still loads to play for 🫶🏾❤️ pic.twitter.com/nWqTkOKyA5 — Amad (@Amaddiallo_19) February 15, 2025

Нагадаємо, що окрім Амада команда Рубена Аморіма втратила ще трьох гравців, які також травмувалися під час тренування.

Сьогодні, 16 лютого, Манчестер Юнайтед зіграє проти Тоттенгема у матчі 25 туру Англійської Прем'єр-ліги.