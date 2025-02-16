Металіст 1925 не зміг домовитися із Шахтарем щодо підписання хавбека: джерело назвало причину

Металіст 1925 не зміг оформити перехід хавбека Шахтаря Єгора Назарини через завищену ціну.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, вірогідно, це була свого роду помста від "гірників" за програні перегони у трансферній сазі Іллі Крупського.

"З того, що я знаю, Назарину торгували для Металіста 1925 за 1 млн євро. Остання цифра, як мені відомо, називалася 2−2,5 млн. Я так розумію, що остання цифра для Металіста 1925 пов’язана з історією Крупського", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Як відомо, донецький Шахтар покращив свою пропозицію щодо переходу лідера полтавської Ворскли та захисника молодіжної збірної України Іллі Крупського. Втім, Крупський погодився на перехід у Металіст 1925.

Раніше Металіст 1925 підписав вінгера Скендербеу та молодіжної збірної Албанії Ерміра Рашицю.