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Директор Баварії – про новий контракт Кімміха: Це не займе вічність

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 00:27
Йозуа Кімміх
Йозуа Кімміх
ФК Баварія

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд заявив, що переговори щодо нового контракту Йозуа Кімміха просуваються. Він припустив, що угода може бути досягнута за лічені тижні.

Слова 47-річного австрійця наводить The Athletic.

Чинний контракт Кімміха з "ротен" закінчується наступного літа, а це означає, що гравець має можливість підписати попередню угоду з будь-якою командою.

Проте Фройнд упевнений, що 30-річний хавбек залишиться у Мюнхені, де на нього розраховуються в якості майбутнього капітана команди.

"Це буде питання кількох тижнів. Це не займе вічність. Ми ведемо переговори. Важливо, щоб і гравець, і ми безпечно все планували", – сказав Фройнд.

Ці слова Крістоф Фройнд промовив після того, як Баварія вистояла в Леверкузені у матчі проти Баєра (0:0).

Для Йозуа Кімміха ця гра стала вже 33-ю цього сезону. У цих матчах півзахисник відзначився одним голом та 10 результативними передачами.

Нагадаємо, що нещодавно Баварія оголосила про продовження контракту з одним з найважливіших гравців команди Венсана Компані.

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