Директор Баварії – про новий контракт Кімміха: Це не займе вічність

Спортивний директор Баварії Крістоф Фройнд заявив, що переговори щодо нового контракту Йозуа Кімміха просуваються. Він припустив, що угода може бути досягнута за лічені тижні.

Слова 47-річного австрійця наводить The Athletic.

Чинний контракт Кімміха з "ротен" закінчується наступного літа, а це означає, що гравець має можливість підписати попередню угоду з будь-якою командою.

Проте Фройнд упевнений, що 30-річний хавбек залишиться у Мюнхені, де на нього розраховуються в якості майбутнього капітана команди.

"Це буде питання кількох тижнів. Це не займе вічність. Ми ведемо переговори. Важливо, щоб і гравець, і ми безпечно все планували", – сказав Фройнд.

Ці слова Крістоф Фройнд промовив після того, як Баварія вистояла в Леверкузені у матчі проти Баєра (0:0).

Для Йозуа Кімміха ця гра стала вже 33-ю цього сезону. У цих матчах півзахисник відзначився одним голом та 10 результативними передачами.

Нагадаємо, що нещодавно Баварія оголосила про продовження контракту з одним з найважливіших гравців команди Венсана Компані.