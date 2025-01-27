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Світоліна наздоганяє Костюк, Кіз увірвалася в десятку оновленого рейтингу WTA

Станіслав Лисак — 27 січня 2025, 07:37
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Еліна Світоліна
Getty Images

У понеділок, 27 січня, був оновлений офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

Аріна Сабалєнка продовжує зберігати статус першої ракетки світу після виходу в фінал Australian Open, а от переможниця першого Grand Slam цього року, Медісон Кіз, піднялася відразу на сім позицій та увійшла до чільної десятки рейтингу.

Першою ракеткою України залишилася Марта Костюк, яка трохи опустилася в списку та випереджає Еліну Світоліну всього на дві сходинки. 30-річна одеситка відіграла три місця в рейтингу та наблизилася до двадцятки найкращих.

Ангеліна Калініна зберегла свою позицію, а от Даяна Ястремська здійснила круте піке в рейтингу WTA через ранній виліт з Australian Open. Нагадаємо, що минулого року українка дійшла до півфіналу турніру, а у 2025-му зупинилася на стадії третього кола.

Також чимало позицій втратили Юлія Стародубцева, Леся Цуренко, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька.

Рейтинг WTA

(Оновлено 27 січня)

1 (1). Аріна Сабалєнка (-) – 8956;
2 (2). Іга Швьонтек (Польща) – 8770;
3 (3). Коко Гофф (США) – 6538;
4 (4). Жасмін Паоліні (Італія) – 5289;
5 (7). Олена Рибакіна (Казахстан) – 4893;
6. (6) Джессіка Пегула (США) – 4861;
7 (14). Медісон Кіз (США) – 4689;
8 (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4095;
9 (8). Емма Наварро (США) – 3709;
10 (12). Паула Бадоса (Іспанія) – 3608;

...

22 (18). Марта Костюк (Україна) – 2064;
24 (27). Еліна Світоліна (Україна) – 1969;
48 (48). Ангеліна Калініна (Україна) – 1171;
72 (33). Даяна Ястремська (Україна) – 904;
111 (100). Юлія Стародубцева (Україна) – 705;
136 (138). Дар’я Снігур (Україна) – 527;
147 (119). Леся Цуренко (Україна) – 490;
225 (209). Анастасія Соболєва (Україна) – 319;
243 (226). Катаріна Завацька (Україна) – 296.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна, Даяна Ястремська і Ангеліна Калініна зіграють на турнірі WTA 500 у Лінці (Австрія), який проводять на хардових покриттях у приміщенні.

З суперницями українських тенісисток можна ознайомитися – за посиланням.

WTA Ангеліна Калініна Катаріна Завацька Марта Костюк Еліна Світоліна Анастасія Соболєва Леся Цуренко Даяна Ястремська Медісон Кіз Юлія Стародубцева Дар'я Снігур

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