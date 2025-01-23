Кривдниця Світоліної чи безпрапорна білоруска: визначилась фаворитка фіналу Australian Open

У суботу, 25 січня, відбудеться фінальний матч серед жінок на Australian Open-2025. Перша ракетка світу білоруска Аріна Сабалєнка зустрінеться із представницею США Медісон Кіз (14).

Переможниця отримає чек на суму 3,5 млн доларів і 2000 очок, фіналістка – 1,9 млн і 1300 балів.

Для білоруски це буде третій поспіль фінал у Мельбурні. У двох попередніх вона здобула перемоги. Американка ж удруге зіграє у вирішальному матчі турніру Grand Slam. У 2017-му Кіз програла у фіналі US Open землячці Слоан Стівенс.

На думку ліцензійного букмекера FAVBET, фаворитом цього протистояння є білоруська тенісистка. На це дають коефіцієнт 1,34. Перемогу Кіз оцінюють у 3,45.

Зазначимо, що саме Медісон зупинила українську тенісистку Еліну Світоліну у чвертьфіналі турніру.

Нагадаємо, на шляху до 1/4 фіналу Світоліна перемогла Кирстю (1 коло – 6:4, 6:4), Доулхайд (2 коло – 6:1, 6:4) та Паоліні (3 коло – 2:6, 6:4, 6:0), а також не залишила шансів росіянці Кудермєтовій (4 коло – 6:4, 6:1).

Перемога над Доулхайд стала для Світоліної 100-ю на турнірах серії Grand Slam. А здолавши Паоліні, українка має у своєму активі 40 виграних поєдинків у тенісисток із топ-10 рейтингу WTA.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.