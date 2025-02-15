Сіннера дискваліфіковано за порушення антидопінгових правил

Перша ракетка світу Яннік Сіннер отримав дискваліфікацію від WADA через порушення антидопінгових правил на строк з 9 лютого по 4 травня.

Про це повідомляє пресслужба агенції.

Тенісист досяг угоди з агенцією, щоб уникнути більш тривалого усунення. В іншому випадку, WADA могла звернутись з апеляцією до CAS.

У своєму вердикті WADA визнала, що Яннік не мав наміру "обманювати спорт", а використаний препарат не вплинув на спортивні результати тенісиста. Втім, за словами агенції, спортсмен несе відповідальність за недбале ставлення до ситуації з боку свого оточення.

Нагадаємо, що у жовтні Спортивний арбітражний суд зареєстрував апеляційну заяву, подану Всесвітнім антидопінговим агентством проти Янніка Сіннера, Міжнародного тенісного агентства та Міжнародної федерації тенісу.

В апеляції WADA просила винести нове рішення про те, що Сіннер вчинив два порушення антидопінгових правил.

Зазначимо, що в оновленому рейтингу ATP італієць зберіг свою позицію, в той час, як українці дещо поліпшили своє положення.