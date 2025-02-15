Реал втратив бали у грі з Осасуною, Алавес з Леганесом забили 6 м'ячів на двох у 24 турі Ла Ліги

У суботу, 15 лютого, продовжився 24 тур іспанської Ла Ліги з футболу.

Першими на поле вийшли Алавес з Леганесом. Поєдинок завершився з рахунком 3:3, а автор рятівного голу Леганеса Мунір Ель-Хаддаді у компенсований час отримав ще й червону картку.

А далі на фанатів чекала сенсація. Мадридський Реал неочікувано втратив очки у грі проти Осасуни. Проте варто зазначити, що з 39 хвилини "вершкові" грали в меншості, вилучення отримав Беллінгем.

Також сьогодні відбудеться ще дві гри в чемпіонаті Іспанії: Атлетико прийматиме Сельту, а Валенсія завітає до Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

24 тур, 14 лютого

Леганес – Алавес 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 10 Раба, 1:1 – 25 Гарсія, 2:1 – 37 Раба (пен.), 2:2 – 50 Хордан, 2:3 – 68 Хордан, 3:3 – 88 Ель-Хаддаді

Вилучення: Ель-Хаддаді 90+6 (Леганес, пряма червона)

Осасуна – Реал Мадрид 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Мбаппе, 1:1 – 58 Будімір

Вилучення: Беллінгем 39 (Реал, пряма червона)

19:30 Атлетико Мадрид – Сельта

22:00 Вільярреал – Валенсія

Нагадаємо, у матчі-відкритті 24 туру Жирона Циганкова програла Хетафе. Українець записав до свого активу результативну передачу.