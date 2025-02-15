Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал втратив бали у грі з Осасуною, Алавес з Леганесом забили 6 м'ячів на двох у 24 турі Ла Ліги

Микола Дендак — 15 лютого 2025, 19:11
Реал втратив бали у грі з Осасуною, Алавес з Леганесом забили 6 м'ячів на двох у 24 турі Ла Ліги

У суботу, 15 лютого, продовжився 24 тур іспанської Ла Ліги з футболу.

Першими на поле вийшли Алавес з Леганесом. Поєдинок завершився з рахунком 3:3, а автор рятівного голу Леганеса Мунір Ель-Хаддаді у компенсований час отримав ще й червону картку.

А далі на фанатів чекала сенсація. Мадридський Реал неочікувано втратив очки у грі проти Осасуни. Проте варто зазначити, що з 39 хвилини "вершкові" грали в меншості, вилучення отримав Беллінгем.

Також сьогодні відбудеться ще дві гри в чемпіонаті Іспанії: Атлетико прийматиме Сельту, а Валенсія завітає до Вільярреала.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
24 тур, 14 лютого

Леганес – Алавес 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 – 10 Раба, 1:1 – 25 Гарсія, 2:1 – 37 Раба (пен.), 2:2 – 50 Хордан, 2:3 – 68 Хордан, 3:3 – 88 Ель-Хаддаді

Вилучення: Ель-Хаддаді 90+6 (Леганес, пряма червона)

Осасуна – Реал Мадрид 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Мбаппе, 1:1 – 58 Будімір

Вилучення: Беллінгем 39 (Реал, пряма червона)

  • 19:30 Атлетико Мадрид – Сельта
  • 22:00 Вільярреал – Валенсія

Нагадаємо, у матчі-відкритті 24 туру Жирона Циганкова програла Хетафе. Українець записав до свого активу результативну передачу.

Алавес Атлетико Валенсія Вільярреал Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Леганес Осасуна Реал Мадрид Сельта

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Відзначився асистом – Циганков дізнався оцінку за зіграний матч проти Хетафе
Асист Циганкова не допоміг Жироні врятуватися від поразки у матчі з Хетафе в 24 турі Ла Ліги
+1 результативна дія: Циганков відзначився асистом у матчі Жирони та Хетафе
Циганков вийде у старті Жирони на матч проти Хетафе
Анчелотті прокоментував ситуацію з контрактом Вінісіуса

Останні новини