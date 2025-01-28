Марченко: Якщо Світоліна буде у складі, поборемось з ким завгодно

Капітан жіночої збірної України, 37-річний Ілля Марченко, повернувся на корти після тривалої паузи й уже встиг подолати кваліфікацію на "челенджері" у Брісбені.

Проте головною темою нашої розмови стала реакція капітана на результати жеребкування квітневих матчів Кубка Біллі Джин Кінг, де Україна зійдеться з господаркою групового турніру, Польщею, та потужною командою Швейцарії.

– Скажімо, на легкі варіанти з третього кошика ми не розраховували, – каже капітан збірної України. – Польща в повному складі – це одна з найсильніших збірних. Швьонтек наразі – друга ракетка світу. До того ж вони господарки. У Швейцарії – Бенчич, як ми бачили в Австралії, – у чудовій формі. Голубич я бачив у матчі проти Насті Соболєвої – грамотна та різнопланова тенісистка. Вона виграла два турніри наприкінці минулого року. Загалом, легко нам точно не буде.

– Іллє, хоча до вікна збірних ще досить далеко – майже чотири місяці – чи можете вже зараз окреслити кадрові контури?

– Щодо нашої команди – поки зарано щось говорити. Є певне розуміння, але озвучувати поки не стану. Можу лише сказати, що Катя Завацька вже гарантувала собі місце у складі команди. Якщо не буде травм і вона висловить готовність зіграти, то обов’язково буде у складі. Вона принесла нам два очки в попередньому раунді, і я це озвучив ще в Далласі після перемоги над австрійками. Це буде моєю політикою у збірній і надалі. Гравці, які принесли команді очки в попередніх матчах, матимуть пріоритет під час вибору складу перед тими, хто пропустив матчі з якихось причин. Думаю, це справедливо.

ФТУ

– Що стосується парних кандидаток, які шанси побачити сестер Кіченок разом у збірній у квітні?

– Шанси дуже високі. Надя і Люда вперше з серпня минулого року грають разом вже цього тижня на турнірі в Лінці.

– Як ви оцінюєте сьогодні, після Australian Open, ймовірність участі Еліни Світоліної в матчах збірної?

– Еліна в чудовій формі. Я навіть сказав би, що такого тенісу, як на АО, я від неї ще не бачив. Я не очікував, що вона продемонструє такий рівень гри вже на першому ж турнірі після операції. Тому, якщо вона буде у складі – зможемо боротися з будь-яким суперником.