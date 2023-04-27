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Вернидуб: Ми брали Луніна, щоб розкрутити та продати

Юрій Вернидуб прокоментував перехід Андрія Луніна із Зорі у Реал Мадрид
Сьогодні 22:52 402 0
Вернидуб: Ми брали Луніна, щоб розкрутити та продати
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Юрій Вернидуб, #Зоря, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Наставник Кривбасу Юрій Вернидуб розповів деталі переходу воротаря Андрія Луніна із Зорі в Реал влітку 2018 року. 

Про це розповів сам український фахівець в інтерв'ю Sportarena.

“У нас завдання було ставити Луніна [в старт]. Ми брали його, щоб розкрутити і продати. І чим швидше, тим краще. За рік він додав, дуже добре провів матчі в Лізі Європи і його продали в Реал за хороші гроші. Хоча це не тільки наша заслуга, а й Дніпра, його батька, Металіста, дитячих тренерів, де він починав. Та й шлях, який обрали по відношенню до нього, був дуже правильним.

Декілька ігор я робив трохи заміну, щоб він відійшов, але в нього такий характер, така харизма, що йому по барабану. Він помиляється, але не переживає через це. Є воротар, який зробить помилку і потрібно точно давати йому відпочити, тому що в нього в голові щось. А Лунін непогано проявив себе.

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Дай Бог, щоб він грав далі. Погано, що мало грає зараз у Реалі. Зараз такий вік у нього, що треба грати, а він сидить. Це погано”, - відзначив Вернидуб.

Реал придбав воротаря Зорі та збірної України Андрія Луніна 22 червня 2018 року за 9 мільйонів євро. В угоду також було прописано бонуси – 3,5 мільйона євро. Гравець уклав із мадридським клубом шестирічний контракт.

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