Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця

Джерело - Чемпіон.

Вчора в межах 31-го туру іспанської Ла-Ліги Реал нашого Андрія Луніна грав проти Жирони Віктора Циганкова. Матч завершився сенсаційною поразкою "вершкових" з рахунком 2:4.

Фанати мадридського гранда були обурені грою українця у брамі воріт. На Луніна вилилась купа гейту та негативу від іноземних фанів.

Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО

Огляд твіттера

"Лунін сьогодні після помилок Мілітао"

"Андрію, я організував для тебе цю подорож в одну сторону до китайських храмів"

"Пам'ятаю, як деякі захищали Луніна від найдрібнішої обґрунтованої критики..."

"Лунін, ще не пізно..."

"Лунін і Мілітао сьогодні"

Лунін має намір продовжити контракт з Реалом

"Лунін, тобі хтось дзвонить"

Під офіційним твіттом Реала також знайшлось чимало небайдужих до гри українця.

"Лунін, у тебе немає кар'єри в Реалі"

"Продайте воротаря"

"Лунін - це просто жах. Він не готовий. Віддайте його в оренду та отримайте хорошого воротаря"

Нагадаємо Андрій Лунін освіжив сумний антирекорд Реала, ставши першим голкіпером з 1947 року, котрий пропустив 4 голи від одного футболіста у межах чемпіонату Іспанії. Також українець отримав найнижчий бал від статистичних ресурсів за матч проти Жирони.

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