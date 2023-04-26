Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця

Джерело - Чемпіон.
Вчора в межах 31-го туру іспанської Ла-Ліги Реал нашого Андрія Луніна грав проти Жирони Віктора Циганкова. Матч завершився сенсаційною поразкою "вершкових" з рахунком 2:4.
Фанати мадридського гранда були обурені грою українця у брамі воріт. На Луніна вилилась купа гейту та негативу від іноземних фанів.
Лунін пропустив гол між ногами від команди Циганкова в Ла Лізі - ВІДЕО
Огляд твіттера
- "Лунін сьогодні після помилок Мілітао"
- "Андрію, я організував для тебе цю подорож в одну сторону до китайських храмів"
- "Пам'ятаю, як деякі захищали Луніна від найдрібнішої обґрунтованої критики..."
- "Лунін, ще не пізно..."
- "Лунін і Мілітао сьогодні"
Лунін має намір продовжити контракт з Реалом
- "Лунін, тобі хтось дзвонить"
Під офіційним твіттом Реала також знайшлось чимало небайдужих до гри українця.
⚽ 62' | 4-1 | Goal by Castellanos.#GironaRealMadrid— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 25, 2023
- "Лунін, у тебе немає кар'єри в Реалі"
- "Продайте воротаря"
- "Лунін - це просто жах. Він не готовий. Віддайте його в оренду та отримайте хорошого воротаря"
Нагадаємо Андрій Лунін освіжив сумний антирекорд Реала, ставши першим голкіпером з 1947 року, котрий пропустив 4 голи від одного футболіста у межах чемпіонату Іспанії. Також українець отримав найнижчий бал від статистичних ресурсів за матч проти Жирони.
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