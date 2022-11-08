Гарсія виграла Підсумковий турнір WTA

На Підсумковому чемпіонаті WTA відбувся фінальний поєдинок

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) француженка Каролін Гарсія (4) обіграла Аріну Сабаленко (7).

Матч тривав 1 годину та 42 хвилини. Гарсія 11 разів подала на виліт проти 4 ейсів у Сабаленко, допустила 1 подвійну помилку та використала 1 з 1 брейк-пойнтів.

Завдяки титулу у Форт-Ворті, Каролін Гарсія повторить своє особисте досягнення в рейтингу WTA, піднявшись на 4-е місце. Цей сезон вона почала, посідаючи 74-ту позицію.

WTA Finals Fort Worth

Форт-Ворт, США

Хард (зал)

Призовий фонд - $5,000,000

Фінал, 8 листопада

Каролін Гарсія (Франція, 6) - Аріна Сабаленко 7:6(4), 6:4