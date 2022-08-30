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Снігур: Ця перемога для України

Сьогодні 09:28 190 0
Дарія Снігур прокоментувала перемогу над Сімоною Халеп
Снігур: Ця перемога для України
#Снігур, #Халеп

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Дарія Снігур присвятила Україні перемогу на Сімоною Халеп (7) у першому колі Відритого чемпіонату США.

Про це розповіла сам українська тенісистка.

"Я дуже щаслива. Думаю, у мене більше немає коментарів, бо зараз мені просто їх неможливо зробити. Хочу подякувати Симоні за цей чудовий матч, це чудовий досвід для мене. Дякую всім уболівальникам, хто дивився наш матч!

Думаю, мені допомогло, що я вже була на цьому корті, коли грала благодійний матч для України. Це дійсно трохи допомогло, але я все одно дуже-дуже-дуже нервувала. Намагалася робити все, що могла. Звичайно, це матч для України, для моєї родини, для всіх, хто за мене вболівав. Дякую, дякую всім! Слава Україні!" – сказала Снігур.

Раніше Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022.

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