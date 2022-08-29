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Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022

Сьогодні 22:57 159 0
Перший матч для українки в основі турніру Grand Slam
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022
#Дарина Снігур, #Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур (124) обіграла Сімону Халеп (7) з Румунії у першому колі Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 1 годину та 42 хвилини. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 15 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $24,443,600
Перше коло, 29 серпня

Дарія Снігур - Сімона Халеп 6:2, 0:6, 6:4

Нагадаємо, на US Open дозволять підказки тренерів з трибун під час матчів.

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