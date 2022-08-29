Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарія Снігур (124) обіграла Сімону Халеп (7) з Румунії у першому колі Відкритого чемпіонату США.
Матч тривав 1 годину та 42 хвилини. Українка жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 5 з 15 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $24,443,600
Перше коло, 29 серпня
Дарія Снігур - Сімона Халеп 6:2, 0:6, 6:4
Take it in, Daria Snigur!— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022
What a moment 😍 pic.twitter.com/Of6TV1MDjt
Нагадаємо, на US Open дозволять підказки тренерів з трибун під час матчів.