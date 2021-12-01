Сачко поступився у другому колі турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Українець Віталій Сачко (260) у другому колі турніру ATP серії Challenger Tour в італійському місті Форлі поступився
Матч тривав 1 години та 12 хвилин. Сачко 4 рази подав на виліт, допустив 1 подвійну помилку та використав 2 з 7 брейк-пойнтів. У його суперника 8 ейсів, 2 подвійні помилки і 5 успішних брейк-пойнтів з 6.
CITTA' DI FORLI' - ATP Challenger Tour
Форлі, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Друге коло, 01 грудня
Алтуг Джелікбілек - Віталій Сачко 6:2, 6:4
Раніше, Сачко програв Рууду у другому матчі Кубку Девіса.