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Сачко програв Рууду у другому матчі Кубку Девіса

Сьогодні 21:52 176 0
Українці у протистоянні програють з рахунком 0:2
Сачко програв Рууду у другому матчі Кубку Девіса
#Рууд, #Сачко

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі протистояння Кубку Девіса Норвегія - Україна Віталій Сачко програв Касперу Рууду.

Українець поступився у двох сетах - 3:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 18 хвилин. Сачко зробив два ейси, припустився однієї подвійної помилки та використав 4 з 8 брейк-пойнтів. 

То ж рахунок став 0:2. Раніше у першому матчі Ілля Марченко поступився Віктору Дурасовичу.

Завтра, 27 листопада, відбудеться матч Рууд / Дурасович - Молчанов / Стаховський.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Осло (Норвегія) 
World Group I, плей-оф
Норвегія - Україна
2 матч, 26 листопада

Каспер Рууд - Віталій Сачко 6:3, 6:2

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