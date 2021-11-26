Українці у протистоянні програють з рахунком 0:2

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі протистояння Кубку Девіса Норвегія - Україна Віталій Сачко програв Касперу Рууду.

Українець поступився у двох сетах - 3:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 18 хвилин. Сачко зробив два ейси, припустився однієї подвійної помилки та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.

То ж рахунок став 0:2. Раніше у першому матчі Ілля Марченко поступився Віктору Дурасовичу.

Завтра, 27 листопада, відбудеться матч Рууд / Дурасович - Молчанов / Стаховський.

Кубок Девіса - The World Cup of Tennis

Осло (Норвегія)

World Group I, плей-оф

Норвегія - Україна

2 матч, 26 листопада

Каспер Рууд - Віталій Сачко 6:3, 6:2