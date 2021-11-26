Джерело - Чемпіон.
У другому матчі протистояння Кубку Девіса Норвегія - Україна Віталій Сачко програв Касперу Рууду.
Українець поступився у двох сетах - 3:6, 2:6. Матч тривав 1 годину 18 хвилин. Сачко зробив два ейси, припустився однієї подвійної помилки та використав 4 з 8 брейк-пойнтів.
То ж рахунок став 0:2. Раніше у першому матчі Ілля Марченко поступився Віктору Дурасовичу.
Завтра, 27 листопада, відбудеться матч Рууд / Дурасович - Молчанов / Стаховський.
Кубок Девіса - The World Cup of Tennis
Осло (Норвегія)
World Group I, плей-оф
Норвегія - Україна
2 матч, 26 листопада
Каспер Рууд - Віталій Сачко 6:3, 6:2