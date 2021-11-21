Цуренко та Снігур дізналися суперниць на турнірі в Дубаї

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Леся Цуренко (№119 WTA) та Дар'я Снігур (№183 WTA) виступлять на 100-тисячнику ITF в ОАЕ.
Про це повідомляє ВТУ.
Цуренко отримала сьомий номер посіву та в першому колі зустрінеться з володаркою wild card Ліною Глушко з Ізраїлю (№377 WTA).
Снігур на старті зіграє проти третьої сіяної китаянки Ван Сіюй (№99).
Зазначимо, що у кваліфікації стартували Катерина Бондаренко та Маріанна Закарлюк. Бондаренко пробилася до фіналу відбору, Закарлюк свій перший матч програла.
Нагадаємо, Стаховський програв Алботу у півфіналі турніру у Франції.