Цуренко та Снігур дізналися суперниць на турнірі в Дубаї

Бондаренко боротиметься за путівку до фіналу кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Леся Цуренко (№119 WTA) та Дар'я Снігур (№183 WTA) виступлять на 100-тисячнику ITF в ОАЕ.

Про це повідомляє ВТУ.

Цуренко отримала сьомий номер посіву та в першому колі зустрінеться з володаркою wild card Ліною Глушко з Ізраїлю (№377 WTA).

Снігур на старті зіграє проти третьої сіяної китаянки Ван Сіюй (№99).

Зазначимо, що у кваліфікації стартували Катерина Бондаренко та Маріанна Закарлюк. Бондаренко пробилася до фіналу відбору, Закарлюк свій перший матч програла.

Нагадаємо, Стаховський програв Алботу у півфіналі турніру у Франції.