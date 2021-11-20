Стаховський програв Алботу у півфіналі турніру у Франції

Українець не зміг вийти до фіналу турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський поступився Раду Алботу з Молдови у півфіналі турніру у французькому По.

Українець програв у трьох сетах. Матч тривав 2 години та 24 хвилини. Стаховський 8 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 1 з 9 брейк-пойнтів.

TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour

По, Франція

Призовий фонд - € 88,520

Хард

Третє коло, 20 листопада

Раду Албот (Молдова, 137) - Сергій Стаховський (Україна, 233) 6:2, 6:7 (3:7), 6:1

Раніше, Джокович вшосте виграв всі матчі у групі на Підсумковому турнірі ATP.