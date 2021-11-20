 Стаховський програв Алботу у півфіналі турніру у Франції | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський програв Алботу у півфіналі турніру у Франції

Сьогодні 17:39 178 0
Українець не зміг вийти до фіналу турніру
Стаховський програв Алботу у півфіналі турніру у Франції
#Албот, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський поступився Раду Алботу з Молдови у півфіналі турніру у французькому По.

Українець програв у трьох сетах. Матч тривав 2 години та 24 хвилини. Стаховський 8 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 1 з 9 брейк-пойнтів.

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По, Франція
Призовий фонд - € 88,520
Хард
Третє коло, 20 листопада

Раду Албот (Молдова, 137) - Сергій Стаховський (Україна, 233) 6:2, 6:7 (3:7), 6:1

Раніше, Джокович вшосте виграв всі матчі у групі на Підсумковому турнірі ATP.

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