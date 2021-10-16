Поєдинок тривав 1 годину і 42 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко здобув перемогу в першому раунді кваліфікації Кубку Кремля, який відбувається в Москві.

Марченко переграв Раду Албота з Молдови з рахунком 7(7):6(5), 6:3.

Поєдинок тривав 1 годину і 42 хвилини.

Марченко 4 рази подав на виліт, зробив 2 подвійні помилки та реалізував 2 з 4 брейкпоінтів.

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Албот лише одного разу зробив ейс, реалізував один брейк та зробив 2 подвійні помилки.

Нагадаємо, Леся Цуренко буде грати проти Ребекки Шрамкової зі Словаччини.