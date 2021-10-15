Марченко і Цуренко дізналися суперників на Кубку Кремля

Джерело - Чемпiон.

Відбулося жеребкування кваліфікації турніру в Москві під назвою Кубок Кремля, котрий відбудеться 18-24 жовтня.

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У першому раунді кваліфікації турніру WTA 500 українка Леся Цуренко (WTA 149), яка отримала 9-й номер посіву, буде грати проти Ребекки Шрамкової зі Словаччини (WTA 177). Раніше тенісистки не зустрічалися на кортах.

У чоловічому турнірі Ілля Марченко (ATP 167) теж виступить у кваліфікації. У першому колі відбору українець зіграє проти Раду Албота (АТР 113) з Молдови, який посіяний під третім номером.