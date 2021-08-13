Джерело - btu.org.ua.
Український тенісист Сергій Стаховський (227) обдумує завершення кар'єри.
Про це розповів сам тенісист.
"Хотів би завершити кар'єру в фінальному раунді Кубка Девіса в Мадриді, неважливо на якій стадії, але в фіналі.
Виступи за збірну для мене завжди були пріоритетними, за всі роки я не брав участі лише в одному матчі.
Сподіваюся, мета, яку ми поставили з хлопцями - потрапити до світової групи - буде досягнута. У нас є шанс ", - сказав Стаховський.
Фінал Кубка Девіса повинен відбутися з 25 листопада по 5 грудня.