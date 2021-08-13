 Стаховський: Хотів би завершити кар'єру у фінальному раунді Кубка Девіса | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський: Хотів би завершити кар'єру у фінальному раунді Кубка Девіса

Сьогодні 18:32 216 0
Сергій Стаховський прокоментував завершення кар'єри
Стаховський: Хотів би завершити кар'єру у фінальному раунді Кубка Девіса
#Стаховський

Джерело - btu.org.ua.

Український тенісист Сергій Стаховський (227) обдумує завершення кар'єри.

Про це розповів сам тенісист.

"Хотів би завершити кар'єру в фінальному раунді Кубка Девіса в Мадриді, неважливо на якій стадії, але в фіналі.

Виступи за збірну для мене завжди були пріоритетними, за всі роки я не брав участі лише в одному матчі.

Сподіваюся, мета, яку ми поставили з хлопцями - потрапити до світової групи - буде досягнута. У нас є шанс ", - сказав Стаховський.

Фінал Кубка Девіса повинен відбутися з 25 листопада по 5 грудня.

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