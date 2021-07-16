 Костюк: Травма плеча турбує мене ще з минулого року | Теніс | Champion.com.ua
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Костюк: Травма плеча турбує мене ще з минулого року

Сьогодні 10:45 207 0
Костюк: Травма плеча турбує мене ще з минулого року
Фото: j48tennis

Джерело - Чемпiон.

Травма плеча Марту Костюк турбувала і раніше.

Про це розповіла сама тенісистка.

Костюк пропустить Олімпійські ігри

"Для мене велика честь кваліфікуватися на Олімпійські ігри у 18 років. У спорті Олімпіада — як еталон, те, заради чого всі працюють і займаються спортом. Сподіваюся, що буду готова до наступних Ігор та поїду за медаллю.

На жаль, травма плеча турбує мене ще з минулого року. Ніяк не вдавалося долікуватися. Я лікувалася, але продовжувала тренуватися і брати участь у змаганнях. Це ускладнило процес.

Коли перед Ролан Гаррос я подумала, що остаточно вилікувала його, стався рецидив, і плече почало боліти все більше й більше. На старті Вімблдона я навіть не знала, чи зможу вийти на корт. Після Вімблдона вирішила, що на Олімпіаду цього року не поїду", - сказала Косюк.

Після відмови Костюк Україну на Олімпіаді представлятимуть чотири тенісистки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та сестри Кіченок.

Тенісний турнір в Токіо розпочнеться 24 липня та триватиме до 1 серпня.

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