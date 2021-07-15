Снігур завершила виступ на турнірі ITF в Нур-Султані

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарія Снігур зачохлила ракетку в кроці від чвертьфіналу турніру ITF в Нур-Султані.
В 1/8 фіналу змагань українка у двох сетах програла суперниці з Росії Анастасії Тихоновій.
У першому колі турніру українка обіграла іншу представницю Росії Владу Коваль.
PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour
Нур-Султан (Казахстан)
хард
Призовий фонд $52,080
Друге коло, 15 липня
Анастасія Тихонова - Дарина Снігур 7:6 (6), 6:4
Раніше, Стаховський програв в 1/8 фіналу турніру у Нур-Султані.