Снігур завершила виступ на турнірі ITF в Нур-Султані

Українка у двох сетах програла росіянці

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарія Снігур зачохлила ракетку в кроці від чвертьфіналу турніру ITF в Нур-Султані.

В 1/8 фіналу змагань українка у двох сетах програла суперниці з Росії Анастасії Тихоновій.

У першому колі турніру українка обіграла іншу представницю Росії Владу Коваль.

PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан)

хард

Призовий фонд $52,080

Друге коло, 15 липня

Анастасія Тихонова - Дарина Снігур 7:6 (6), 6:4

Раніше, Стаховський програв в 1/8 фіналу турніру у Нур-Султані.