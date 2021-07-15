Стаховський програв в 1/8 фіналу турніру у Нур-Султані

Українець закінчує виступи в одиночному розряді

Джерело - Чемпіон.

35-річний український тенісист Сергій Стаховський поступився в 1/8 фіналу турніру в Нур-Султані.

Українець поступився 28-річному представнику Австрії Джейсону Кублеру - 2:6, 6:3, 2:6.

Матч тривав майже дві години.

Відзначимо, що Стаховський продовжить виступи в парному розряді турніру. Разом з Петером Поланським українець зіграє в чвертьфіналі турніру.

PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour

Нур-Султан (Казахстан)

хард

Призовий фонд $52,080

Друге коло, 15 липня

Джейсон Кублер - Сергій Стаховський 6:2, 3:6, 6:2