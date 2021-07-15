Стаховський програв в 1/8 фіналу турніру у Нур-Султані

Джерело - Чемпіон.
35-річний український тенісист Сергій Стаховський поступився в 1/8 фіналу турніру в Нур-Султані.
Українець поступився 28-річному представнику Австрії Джейсону Кублеру - 2:6, 6:3, 2:6.
Матч тривав майже дві години.
Відзначимо, що Стаховський продовжить виступи в парному розряді турніру. Разом з Петером Поланським українець зіграє в чвертьфіналі турніру.
PRESIDENT'S CUP - ATP Challenger Tour
Нур-Султан (Казахстан)
хард
Призовий фонд $52,080
Друге коло, 15 липня
Джейсон Кублер - Сергій Стаховський 6:2, 3:6, 6:2