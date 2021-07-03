Кіченок поступилася у другому колі парного Вімблдону

Кіченок покинула Вімблдон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Макото Ніномією з Японії поступилися в другому раунді парного Вімблдону.

Україно-японська пара програла дуету Ейша Мухаммед і Джессіка Пегула з США.

Матч тривав 1 годину 14 хвилин. Кіченок і Ніномія виконали 3 подачі навиліт і допустили 4 подвійні помилки.

Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон (Велика Британія)

Призовий фонд £35,016,000

Трава

Друге коло, 03 липня

Ейжа Мухаммад / Джессіка Пегула - Людмила Кіченок / Макото Ніномія 6:4, 6:4

Раніше, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.