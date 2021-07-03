Кіченок поступилася у другому колі парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Макото Ніномією з Японії поступилися в другому раунді парного Вімблдону.
Україно-японська пара програла дуету Ейша Мухаммед і Джессіка Пегула з США.
Матч тривав 1 годину 14 хвилин. Кіченок і Ніномія виконали 3 подачі навиліт і допустили 4 подвійні помилки.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Друге коло, 03 липня
Ейжа Мухаммад / Джессіка Пегула - Людмила Кіченок / Макото Ніномія 6:4, 6:4
Раніше, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.