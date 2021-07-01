Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону

Марта Костюк покинула Вімблдон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у другому колі Вімблдону поступилася латвійці Анастасії Севастовій.

Матч тривав 1 годину та 39 хвилини.

Марта двічі подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 11 брейк-пойнтів.

У третьому колі турніру Анастасія Севастова зустрінеться з чеською тенісисткою Барборою Крейчиковою.

Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон (Велика Британія)

Призовий фонд £35,016,000

Трава

Друге коло, 1 липня

Анастасія Севастова (Латвія) - Марта Костюк (Україна) 1:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, Костюк обіграла Бертенс на старті Вімблдону.