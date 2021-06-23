Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українець Ілля Марченко поступився американцю Маккензі Макдональду у півфіналі кваліфікації Вімблдону.
Українець програв у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.
Марченко виконав 5 ейсів, зробив три подвійні помилки та використав 5 із 6 брейк-пойнтів.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
23 червня, 1/2 фіналу
Маккензі Макдональд США) - Ілля Марченко (Україна) 6:1, 3:6, 6:4
Раніше, Стаховський програв Барреру у кваліфікації Вімблдону.