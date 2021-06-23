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Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону

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Матч тривав 1 годину 53 хвилини
Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко поступився американцю Маккензі Макдональду у півфіналі кваліфікації Вімблдону.

Українець програв у трьох сетах. Матч тривав 1 годину 53 хвилини.

Марченко виконав 5 ейсів, зробив три подвійні помилки та використав 5 із 6 брейк-пойнтів.

Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
23 червня, 1/2 фіналу

Маккензі Макдональд США) - Ілля Марченко (Україна) 6:1, 3:6, 6:4

Раніше, Стаховський програв Барреру у кваліфікації Вімблдону.

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